Прикарпатські поліцейські затримали жінку за вбивство свекрухи. ФОТО

На Івано-Франківщині правоохоронці оперативно викрили та затримали мешканку Бурштина, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві своєї свекрухи з корисливих мотивів. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

26 вересня близько 11 години до поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що не може зв’язатися зі своєю свекрухою, уродженкою Донецької області, яка проживає в місті Бурштині. Жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. На місце події одразу виїхали слідчі слідчого управління, обласні оперативники та слідчо-оперативна група Галицького відділення поліції. У помешканні правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів: відпрацювали різні версії злочину, перевірили коло можливих причетних осіб, вилучили записи камер відеоспостереження та опитали можливих свідків та очевидців.

У результаті зібраних доказів було встановлено, що до вбивства причетна сама ж заявниця – 33-річна уродженка Дніпропетровщини. Слідство з’ясувало, що вона заздалегідь спланувала злочин, аби заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій мати також залучила і малолітнього сина.

Фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів за ч.2 п.6, ст. 115 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Розслідування триває.