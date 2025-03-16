Прикарпатські боксерки здобули три золота і бронзу на чемпіонаті України

Упродовж 9-16 березня в Одесі проходить чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок.

У суботу, 15 березня, відбулися фінальні поєдинки серед жінок, за результатами яких спортсменки Івано-Франківщини здобули три золотих нагороди і одну бронзу, передає Правда ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну федерацію боксу

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Золоті медалі вибороли:

у ваговій категорії 57 кг- студентка Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Дарья-Ольга Гутаріна ;

; у ваговій категорії 66 кг – Наталя Мерінова ;

; у ваговій категорії 81 кг – студентка Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування Ірина Луцак.

Бронзу здобула студентка ПНУ Божена Мельник у ваговій категорії 54 кг.