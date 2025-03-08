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Переможці чемпіонату України з дзюдо 2025 нагороджені.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські дзюдоїсти вибороли дві медалі на чемпіонаті України

Автор: Lilia
08/03/2025 15:25
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В Ужгороді триває чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 21 року. Загалом у змаганнях беруть участь понад 300 спортсменів з усіх регіонів країни, які протягом двох днів змагаються за звання найкращих у своїх вагових категоріях.

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Пише Правда. іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Прикарпатські спортсмени здобули дві нагороди:

  • Володимир Свідрак (вагова категорія 73 кг) виборов срібну медаль та виконав норматив майстра спорту України.
  • Діана Луцяк (вагова категорія +78 кг) стала бронзовою призеркою змагань.
Дзюдоїстка з медаллю та дипломом на татамі
Дзюдоїст отримує нагороду на турнірі

Спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Євгена Боднарука і Андрія Микитина та тренера Володимира Питлюка.

Двоє чоловіків на змаганнях з дзюдо з нагородами
Переможці чемпіонату України з дзюдо 2025