Прикарпатські дзюдоїсти вибороли дві медалі на чемпіонаті України

В Ужгороді триває чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 21 року. Загалом у змаганнях беруть участь понад 300 спортсменів з усіх регіонів країни, які протягом двох днів змагаються за звання найкращих у своїх вагових категоріях.

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Пише Правда. іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Прикарпатські спортсмени здобули дві нагороди:

Володимир Свідрак (вагова категорія 73 кг) виборов срібну медаль та виконав норматив майстра спорту України.

Діана Луцяк (вагова категорія +78 кг) стала бронзовою призеркою змагань.

Спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Євгена Боднарука і Андрія Микитина та тренера Володимира Питлюка.