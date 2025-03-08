Прикарпатські дзюдоїсти вибороли дві медалі на чемпіонаті України

В Ужгороді триває чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 21 року. Загалом у змаганнях беруть участь понад 300 спортсменів з усіх регіонів країни, які протягом двох днів змагаються за звання найкращих у своїх вагових категоріях.
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Пише Правда. іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.
Прикарпатські спортсмени здобули дві нагороди:
- Володимир Свідрак (вагова категорія 73 кг) виборов срібну медаль та виконав норматив майстра спорту України.
- Діана Луцяк (вагова категорія +78 кг) стала бронзовою призеркою змагань.
Спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Євгена Боднарука і Андрія Микитина та тренера Володимира Питлюка.