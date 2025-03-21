Прикарпатські ліцеїсти та дошкільнята придбали 5 FPV-дронів на оптоволокні для військових

Коломийські ліцеїсти та дошкільнята зібрали кошти на придбання 5 FPV-дронів з оптоволокном для військовослужбовців 77-го окремого батальйону 102-ої окремої бригади Територіальної оборони.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Напередодні учні ліцею №4 ім. Сергія Лисенка та його 3-ї і 20-ї філій провели благодійні ярмарки. Зібрані кошти спрямували для потреб ЗСУ.

“Дрони на оптоволокні важливі для нас тому, що вони стовідсотково долетять до ворога. Заглушити їх засобами РЕБ не можливо. Вони уражають ворога на 100%. Через це відрізняється і їхня ціна. Тут дуже велика рама і ми можемо закріпити більший боєприпас, щоб знищити ,розвалити укриття ворога, знищити техніку і оборонятися від ворога. Адже коли йде наступ, ворог РЕБами глушить наші дрони”,- каже військовий з позивним “Макс”.

Благодійні ярмарки у навчальному закладі для допомоги ЗСУ проводили і раніше, але після повномасштабного вторгнення, збирають саме на дрони для військових.