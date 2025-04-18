Прикарпатські правоохоронці будуть патрулювати на свята у посиленому режимі

Прикарпатські поліцейські повністю підготовлені для забезпечення правопорядку під час Великодніх свят.

Повідомляє поліція області, передає Правда.іф

Поліцейські несуть службу у посиленому режимі, основні зусилля скеровуючи на попередження та недопущення вчинення кримінальних правопорушень, та забезпечення публічного порядку.

На території області 19 та 20 квітня богослужіння пройдуть у понад тисячі храмах.

Поліцейські патрулюватимуть вулиці населених пунктів та поблизу релігійних споруд під час проведення богослужінь і релігійних обрядів. Крім того, у посиленому режимі працюватимуть додаткові слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні групи та кінологи зі службовими собаками для швидкого реагування та документування порушень.

Поліцейські закликають мешканців Прикарпаття та гостей нашого краю, дотримувати правопорядок та бути взаємовічливими. Не зловживати спиртними напоями та дотримуватись правил дорожнього руху в жодному разі не сідати за кермо у нетверезому стані.

Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги навіть під час святкових богослужінь і обряду освячення пасхальних кошиків.

Правоохоронці також нагадують, що на території Прикарпаття комендантська година діє з 00.00 до 05.00.