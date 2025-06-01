Прикарпатські спортсмени показали гарний результат на чемпіонаті України з дзюдо серед молоді

Спортсмени з Івано-Франківщини гідно виступили на чемпіонаті України з дзюдо серед молоді до 23 років

30 травня у Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді U-23. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів з усієї України, повідомляють Спортивні новини Прикарпаття

Представники Івано-Франківської Школи вищої спортивної майстерності та Надвірнянської СДЮСШОР профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» продемонстрували високий рівень підготовки:

Анастасія Сикіш здобула золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг;

Володимир Свідрак виборов срібну нагороду у категорії до 81 кг;

Діана Луцяк посіла п’яте місце у ваговій категорії до 78 кг.