Прикарпатські спортсмени показали гарний результат на чемпіонаті України з дзюдо серед молоді

Спортсмени з Івано-Франківщини гідно виступили на чемпіонаті України з дзюдо серед молоді до 23 років
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30 травня у Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді U-23. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів з усієї України, повідомляють Спортивні новини Прикарпаття
Представники Івано-Франківської Школи вищої спортивної майстерності та Надвірнянської СДЮСШОР профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» продемонстрували високий рівень підготовки:
Анастасія Сикіш здобула золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг;
Володимир Свідрак виборов срібну нагороду у категорії до 81 кг;
Діана Луцяк посіла п’яте місце у ваговій категорії до 78 кг.
Щиро вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з вдалим виступом і бажаємо нових перемог на всеукраїнському та міжнародному рівнях.