Rarog MPC: українська плитоноска, яка не поступається найкращим світовим зразкам

Останні роки змінили уявлення про те, яким має бути спорядження сучасного військового. Світові армії переходять від важких, універсальних бронежилетів до легких, адаптивних рішень, здатних забезпечити і захист, і мобільність. У цьому процесі український виробник Rarog Tactical Gear не пасе задніх — а навпаки, пропонує рішення, що відповідають найкращим світовим стандартам.

Як сказано в цій статті, в арміях США, Великої Британії, Франції та Ізраїлю вже впроваджено нові типи бронежилетів: легші, ергономічні, модульні. Вони знижують навантаження на бійця, дозволяють швидко змінювати комплектацію, забезпечують вентиляцію та підтримку в екстремальних умовах.

Україна не відстає. Компанія Rarog створила плитоноску MPC — модульну платформу, яка важить усього 1,5 кг, має швидкоз’ємну систему, евакуаційний ремінь нового типу та сумісна з гідратаційними системами. Матеріали — Cordura® 500D, композитний Curv®, велкро-елементи — забезпечують довговічність і комфорт. Завдяки конструкції боєць може адаптувати захист до конкретної ситуації: патрулювання, штурм, евакуація.

Ця система відповідає найсучаснішим вимогам до екіпірування. Легкість, функціональність, простота зміни конфігурації — ключові переваги. І, що важливо, усе це — українська розробка, створена з урахуванням реального бойового досвіду наших військових.

Застарілі бронежилети, які ще недавно здавались єдиним виходом, нині вже не витримують конкуренції. Військові дедалі частіше потребують рішення, які не тільки захищають, а й не заважають виконувати завдання.

Можна з упевненістю сказати: Rarog MPC — це крок до армії майбутнього, де кожна деталь спорядження працює на ефективність і безпеку бійця.

Реклама