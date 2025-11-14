ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Розвідника Тараса Судола з Франківщини посмертно нагородили орденом “За мужність” III ступеня

Автор: Олег Мамчур
Український військовий та орден За мужність
Орденом “За мужність” III ступеня посмертно нагороджено Тараса Судола, командира відділення 132 ОРБ з Івано-Франківщини.

Відповідний указ опублікували на сайті президента України 7 листопада 2025 року.

Воїна нагородили “за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку”.

Що відомо про військового Тараса Судола

Тарас Судол народився 28 червня 1986 року в Долині в родині хореографів Оксани та Богдана Судолів. До служби у війську він працював керівником народного ансамблю танцю “Веселка” у рідному місті.

У війську чоловік мав звання молодшого сержанта, служив командиром розвідувального відділення.

Військовий прийняв свій останній бій поблизу села Садки Сумської області 23 липня 2025 року.

