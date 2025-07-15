Самосійні ліси Івано-Франківщини: скільки таких ділянок і чому через них судяться

Від початку 2025 року районні прокуратури Івано-Франківської області через суд неодноразово вимагали від територіальних громад узаконити самосійні ліси, що розташовані на їхніх територіях. Їх пропонували визнати самозалісненими ділянками, щоб законно почати там господарювання або передати у власність держави.

Яка площа самосійних лісів в Україні та навіщо надавати їм юридичний статус самозаліснених, Суспільне розпитало у голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Смаля під час його поїздки на Івано-Франківщину.

Яка площа самосійних лісів в Україні

— В Україні є 2 мільйони гектарів самосійних лісів. Ми проаналізували космічні знімки високої роздільної здатності й отримали чітке розуміння, де розташовані вони. Переважно — на землях сільськогосподарського призначення. Це означає, що вони не є лісовими землями у прямому значенні. Тобто власниками цих лісів є власники сільськогосподарських земель.

Що робити із самосівами

— Природа допомогла й створила ці унікальні екосистеми, й ми всіляко зацікавлюємо місцеву владу зберегти насадження. Держагентство лісових ресурсів, наші територіальні органи, підготували клопотання щодо усіх 2 мільйонів гектарів самосійних лісів і передали територіальним громадам по всій країні.

Як територіальна громада може розпорядитися самосійними лісами

— Це питання виноситься на розгляд селищних рад і ухвалюється рішення: визначити їх самозалісненими ділянками чи передавати далі. Тут є декілька варіантів для громади, тому що не існує норми закону, яка чітко регламентує, що їх треба передати саме державним лісокористувачам. Можна створювати власні комунальні підприємства й господарювати.

Чому важливо господарювати на самосівах

— Головна логіка — щоб ліс не був без господаря. Адже це — і свіже повітря, майбутні робочі місця для працівників лісових господарств, і додаткові гроші для громади з податків.

Крім того, є ризик: якщо ці землі розорять аграрії й на місці самосівів висадять сільськогосподарські культури. З 2026 року їх не зможуть експортувати, бо запрацює європейський регламент із перевірки місць, де виросли ці продукти.