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Сріблястий Хонда під патрульним контролем поліції.
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Ще одного неповнолітнього водія виявили франківські патрульні

Автор: Оксана Марушкевич
06/08/2025 17:17
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На вулиці Стуса патрульні помітили автомобіль Honda, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

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“Під час зупинки транспортного засобу та перевірки документів з’ясувалося, що за кермом перебував неповнолітній, який не має посвідчення водія”, – йдеться у дописі.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування транспортними засобом особою, яка не має права керування транспортним засобом) КУпАП та відсторонили від керування.

Патрульні нагадують, що керування транспортним засобом без водійського посвідчення є грубим порушенням законодавства.