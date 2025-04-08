Шмигаль відповів на петицію з проханням збільшити зарплату освітянам

Міністерство освіти працює над реформою оплати праці педагогів, зокрема над збільшенням посадових окладів, з урахуванням бюджетних можливостей.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію, в якій автор просив перерозподілити бюджет та підвищити зарплати педагогам.

«На сьогодні органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про встановлення такої доплати за рахунок коштів місцевого бюджету педагогічним працівникам інших закладів та закладів освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, зокрема установ дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти», – йдеться у відповіді.

Також прем’єр зазначив, що запровадження нової бюджетної програми на виплату доплати педагогічним працівникам установ дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, вимагатиме внесення відповідних змін до державного бюджету України на 2025 рік та додаткових джерел фінансування.