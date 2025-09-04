Швейцарія профінансує будівництво на Прикарпатті центру брахітерапії для лікування онкохворих

Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 спільних проєктів у галузях енергетики, житлового будівництва, освіти, охорони здоров’я та гуманітарного розмінування. Загальний обсяг інвестицій перевищує 93 млн швейцарських франків (понад 4,7 млрд грн за курсом НБУ).
Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко після зустрічі зі Спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером.
Так, державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) профінансує два медичні проєкти, спрямовані на розвиток онкології та лабораторної діагностики. Їх реалізовуватимуть швейцарські компанії Innovatec Med та Roche Diagnostics спільно з українськими медичними закладами.
Один із цих проєктів, CancerCare IF, буде реалізований на Прикарпатті. Компанія Innovatec Med разом із Прикарпатським клінічним онкологічним центром створить перший в Україні національний лікувально-навчальний центр інтерстиціальної брахітерапії. Загальний бюджет проєкту становить 3,44 млн швейцарських франків.