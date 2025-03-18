Сільський голова Поляниці задекларував майже 1,3 млн грн зарплати та новий позашляховик у дружини

Торік автопарк сім’ї сільського голови села Поляниця поповнився новим пікапом Toyota Tundra, вартість якого на спеціалізованих сайтах коливається від 35 до 65 тисяч доларів.
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Пише КУРС.
Сільський голова Поляниці Микола Поляк подав е-декларацію про доходи за 2024 рік. Із доходів він задекларував 1 276 117 гривень заробітної плати. Його дружина Олена Поляк, яка є депутаткою Поляницької сільської ради, отримала 93 300 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю – вона є власницею магазину на 321,7 кв. м та колиби на 169,7 кв. м у Поляниці.
З нерухомості Поляк задекларував два будинки у Поляниці площею 99,6 кв. м та 102 кв. м та дві ділянки – 1500 кв. м та 3710 кв. м. Ще три ділянки у Поляниці площею 200-250 кв. м належать його дружині. Також Олена Поляк має нерухомість в селі Лазещина Ясінянської громади на Закарпатті: домоволодіння на 45,8 кв. м, будинок площею 136,5 кв. м, а також три ділянки на 1477 кв. м, 2500 кв. м та 5700 кв. м.
Минулого року автопарк Поляків поповнився позашляховиком Toyota Tundra 2018 року випуску. Автомобіль належить Олені Поляк, його вартість декларант не вказав. Однак його дружина у своїй е-декларації вказала вартість Toyota Tundra – 80 000 гривень. На спеціалізованих сайтах такі авто коштують 35-65 тисяч доларів залежно від комплектації. Також, як і минулого року, Поляк задекларував автомобіль Acura MDX, придбаний у 2008 році.
Із заощаджень Поляк задекларував 747 доларів і 1471 гривень заощаджень у банку та 1 311 844 гривень готівкою. Олена Поляк має на банківських рахунках 19 доларів та 154 580 гривень. До речі, супроти попереднього року заощадження Поляків значно зменшилися. У 2023 році Поляки зберігали на банківських рахунках 766 доларів та 2 743 399 гривень.
Також в е-декларації Поляк вказав, що у листопаді минулого року взяв готівковий кредит і на кінець року мав виплатити 300 000 гривень.
Нагадаємо, Микола Поляк став сільським головою Поляниці ще у 2010 році. Востаннє був обраний головою Поляницької громади самовисуванцем у 2020 році.