Сімейний автопарк гендиректора Івано-Франківської ОКЛ поповнила Tesla за 1,7 млн грн

Минулого року Наталія Грищук, дружина генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остапа Грищука, купила “Теслу” за 1,7 млн грн.

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Цікаво, що попередній автомобіль жінки за 1 млн грн з декларації Грищука просто зник, пише КУРС.

За 2024 рік Остап Грищук задекларував 870 376 гривень зарплати в ОКЛ та 60 755 гривень – зарплати за сумісництвом в Івано-Франківському національному медичному університеті (ІФНМУ) на посаді доцента кафедри дитячої стоматології.

Його дружина Наталія Грищук є співвласницею приватного клінічного лікувально-діагностичного центру “Сімедгруп”, який знаходиться поруч з обласною лікарнею. У 2024 році вона отримала від ТОВ “Сімедгруп” 2 722 000 гривень дивідендів.

У Міській клінічній лікарні №1 Наталія Грищук отримала 242 465 гривень зарплати, ще 88 169 гривень заробила у “Сімедгруп” та 60 755 гривень – в ІФНМУ. Ще 150 000 гривень отримала від надання майна в оренду та 36 000 гривень – інших доходів.

З нерухомості Остап Грищук задекларував чотири офіси в Івано-Франківську та два житлові будинки. Будинок в Івано-Франківську площею 362,8 кв. м з 2003 року належить його дружині Наталії, а будинок у Загвізді на 229,9 кв. м з 2017 року зареєстрований на дочку Лесю.

Грищук вказав, що є співвласником офісу площею 40,5 кв. м в Івано-Франківську. Другим співвласником цього приміщення є Володимир Дебенко – завідувач хірургічного відділення Коломийської центральної районної лікарні.

Також у своїй декларації Грищук зазначив, що його дружина є співвласницею трьох офісів в Івано-Франківську площею 63,2 кв. м, 84,3 кв. м та 156 кв. м. Водночас він уточнив, що дружина не надала йому інформації про інших співвласників цих приміщень.

Цікаво, що Володимир Дебенко у своїй е-декларації за 2023 рік також задекларував офіс площею 40,5 кв. м в Івано-Франківську, проте не згадав, що його співвласником є Грищук. Натомість він зазначив, що його дружина Ірина Дебенко має спільну власність з Наталею Грищук – офіс у Коломиї площею 63,2 кв. м. Однак цього офісу немає у декларації Грищука. Хто з них неправильно заповнив декларації, а можливо, й приховав нерухомість, має розібратися НАЗК.

У 2017 році Остап Грищук придбав мотоцикл Honda VFR1200 2016 року випуску за 480 000 гривень. У 2023 році – став власником автомобіля Toyota Hilux 2023 року випуску за 1 888 395 гривень. А у лютому 2024 року його дружина Наталія Грищук придбала авто Tesla Model Y 2021 року випуску за 1 714 002 гривні.

При цьому з декларації Остапа Грищука за 2024 рік зник автомобіль Toyota Camry 2020 року вартістю 1 007 364 гривень, який протягом 2020-2023 років належав Наталії Грищук. Керівник лікарні не вказав, як його дружина розпорядилася автомобілем.

Грищук задекларував 15 000 доларів готівкою. Його дружина у банку зберігає 8 233 долари і начебто має готівкою 12 000 доларів та 5 000 євро.

Остап Грищук керує Обласною клінічною лікарнею з 2008 року, коли він зайняв посаду головного лікаря медзакладу. Його дружина Наталія – це донька Зіновія Митника, який працював заступником міністра (2008-2010) та міністром охорони здоров’я (в уряді М. Азарова, 2010 р.).

Раніше Митник також очолював обласну клінічну лікарню (1996-1998) та лікарню “Феофанія” Державного управління справами (2003-2008). Сьогодні Остап Грищук також є депутатом Івано-Франківської обласної ради від “Слуги народу”.