У четвер 06 листопада 2025 року, у лікарні міста Дніпра від отриманого на фронті важкого поранення помер прикарпатець Петро Бабельський — боєць із Дубовецької територіальної громади Івано-Франківщини.
Петро Бабельський народився 16 серпня 1980 року у селі Лани. Служив у лавах Збройних сил України водієм-електриком роти безпілотних авіаційних комплексів, повідомляє Дубовецька територіальна громада.
«Під час виконання бойового завдання 3 листопада 2025 року отримав поранення поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області»
Воїн помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. У загиблого залишилися дружина та дві доньки.
У понеділок, 10 листопада, до рідного дому в селі Лани «на щиті» Герой востаннє повернеться додому.
Зустріч траурного кортежу в селі Тустань – орієнтовно в 10.15 годині.
Парастас буде правитися цього ж дня о 18.00 годині.
Похорон Героя відбудеться у вівторок, 11 листопада, о 13.00 годині.
Просимо гідно віддати останню шану воїну, який поклав своє життя за нас з вами.