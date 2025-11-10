У четвер 06 листопада 2025 року, у лікарні міста Дніпра від отриманого на фронті важкого поранення помер прикарпатець Петро Бабельський — боєць із Дубовецької територіальної громади Івано-Франківщини.

Петро Бабельський народився 16 серпня 1980 року у селі Лани. Служив у лавах Збройних сил України водієм-електриком роти безпілотних авіаційних комплексів, повідомляє Дубовецька територіальна громада.

«Під час виконання бойового завдання 3 листопада 2025 року отримав поранення поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області»

Воїн помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. У загиблого залишилися дружина та дві доньки.

У понеділок, 10 листопада, до рідного дому в селі Лани «на щиті» Герой востаннє повернеться додому.

Зустріч траурного кортежу в селі Тустань – орієнтовно в 10.15 годині.

Парастас буде правитися цього ж дня о 18.00 годині.

Похорон Героя відбудеться у вівторок, 11 листопада, о 13.00 годині.