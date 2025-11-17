Сьогодні на Івано-Франківщині попрощаються із полеглим захисником Ярославом Накладюком ВІДЕО

В неділю, 16 листопада 2025 року, Пасічнянська громада навколішки, уклінно, в пошані з запаленими лампадками та розгорнутими знаменами зустріла загиблого воїна з села Бухтівець – Ярослава Накладюка.
Про це повідомляє Пасічнянська громада, пише Правда.іф.
“Священники Пасічнянської парафії біля собору Верховних Апостолів Петра і Павла відправили поминальну панахиду за упокій душі захисника. Мешканці Надвірної, Пньова, Пасічної та навколишніх сіл, рідні, друзі, знайомі, однокласники та бойові побратими та усі, хто знав Ярослава, вийшли на центральні вулиці, щоб віддати останню честь мужньому захиснику України”, – йдеться у дописі.
Похорон захисника Ярослава Накладюка відбудеться в понеділок, 17 листопада, о 13 годині, в селі Бухтівець , в родинному домі загиблого воїна.
Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати, висловлюємо щирі співчуття родині і близьким Воїна Ярослава