ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні в Тлумацькій громаді проведуть в останню путь мужнього героя Богдана Головатого

Автор: Ігор Василик
Люди на колінах з українськими прапорами на вулиці
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки на квартири до 250000 грн, собака в касці
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Тлумачі тривають заходи прощання із загиблим захисником української землі Богданом Головатим, пише Тлумацька міська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф. Полеглий Герой прийняв свій останній бій 17 лютого 2025 року поблизу села Дачне Покровського району Донецької області.

Зустріч Героя

У середу 12 листопада, тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб зустріти і попрощатися із полеглим воїном Богданом Головатим з села Антонівка.

Місцеві мешканці створили живий коридор та, під бій дзвонів і пісню «Пливе кача по Тисині…», на колінах зустріли полеглого земляка. Спільно із деканами Тлумацькими о. Павлом Дутчаком (УГКЦ) та о. Василем Стадником (ПЦУ) усі присутні помолилися за упокій душі загиблого Героя, йдеться у офіційному повідомлені.

Далі похоронний кортеж вирушив у село Антонівка, рідне село Богдана Головатого, а жителі населених пунктів громади, дотичних до його маршруту, в глибокій скорботі на колінах зустрічали земляка.

В четвер, 13 листопада, об 11:00 годині, в селі Антонівка, розпочнеться чин похорону полеглого Героя.

Окрім того, у ці дні (12-13 листопада), на території Тлумацької громади оголошено Днями скорботи.

Розпорядження Тлумацької міської ради про дні жалоби
Автоколона з українськими прапорами на міській вулиці
Автоколона з українськими прапорами на міській вулиці
Священники та люди на вшануванні героїв України
Мікроавтобус з українськими прапорами на міській вулиці
Люди з прапорами України на вулиці під час церемонії
Люди на колінах з українськими прапорами на вулиці
Люди на колінах вздовж вулиці з прапорами України
Поліцейська машина на вулиці українського міста
Похоронна процесія біля церкви в українському місті
Люди на колінах з українськими прапорами на вулиці

Джерело(а) інформації

Тлумацька міська рада

СХОЖІ НОВИНИ