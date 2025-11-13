У Тлумачі тривають заходи прощання із загиблим захисником української землі Богданом Головатим, пише Тлумацька міська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф. Полеглий Герой прийняв свій останній бій 17 лютого 2025 року поблизу села Дачне Покровського району Донецької області.

Зустріч Героя

У середу 12 листопада, тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб зустріти і попрощатися із полеглим воїном Богданом Головатим з села Антонівка.

Місцеві мешканці створили живий коридор та, під бій дзвонів і пісню «Пливе кача по Тисині…», на колінах зустріли полеглого земляка. Спільно із деканами Тлумацькими о. Павлом Дутчаком (УГКЦ) та о. Василем Стадником (ПЦУ) усі присутні помолилися за упокій душі загиблого Героя, йдеться у офіційному повідомлені.

Далі похоронний кортеж вирушив у село Антонівка, рідне село Богдана Головатого, а жителі населених пунктів громади, дотичних до його маршруту, в глибокій скорботі на колінах зустрічали земляка.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

В четвер, 13 листопада, об 11:00 годині, в селі Антонівка, розпочнеться чин похорону полеглого Героя.

Окрім того, у ці дні (12-13 листопада), на території Тлумацької громади оголошено Днями скорботи.