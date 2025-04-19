Смак традицій: старовинні рецепти пасок, перевірені часом

Паска — це справжній символ Великодня, що зберігає у собі дух українських традицій.

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У кожному регіоні нашої країни — свої особливі рецепти, передані від бабусі до онуків, що зберігають тепло родинного вогнища. МІСТО пропонує зануритися у світ старовинних рецептів, які і досі вражають ароматом, смаком та особливою атмосферою, яку створюють у домі напередодні великого свята.

Ольга Франко, невістка Івана Франка та авторка першої української кулінарної книги «Практична кухня» (1929), залишила по собі безцінну спадщину традиційної галицької гастрономії.

Українська баба на сметанці

Інгредієнти

400г муки

210мл молока

100мл вершків

5 жовтків

35г свіжих дріжджів

1/2ч.л. солі

80г масла

150г цукру

1ч.л. приправ – кардамон, кориця, ваніль, цедра з цитрини

Приготування

До гарячого молока дати 100г муки, швидко розмішати, щоб не було грудок.

Змішати теплі вершки з дріжджами й ложкою цукру.

До запареної муки влити розчину, розмішати та залишити, щоб підросла.

Добре втерти жовтки з цукром.

До тіста дати втерті жовтки, решту муки, сіль. Замісити.

Додати м’яке масло й приправи, ще раз вимісити. Залишити, щоб виросло.

Тісто дати у змащену форму, накрити, залишити на 40 хвилин в теплі.

Пекти при температурі 170 – 180° 60 хвилин.

Дарія Цвек — одна з найвідоміших українських господинь XX століття, яка зробила кулінарію справжнім мистецтвом. Її рецепт паски — це втілення галицької вишуканості: легке, духмяне тісто з нотками ванілі, родзинок і цедри, яке досі надихає покоління українок.

Баба святкова

Інгредієнти:

1 кг борошна

2 склянки молока (500 мл)

10 жовтків

100 г дріжджів

200 г вершкового маска (маргарину чи олії)

200 г цукру

100 г родзинок

0,5 ч. л. солі

цедра половини лимона

Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст.л. цукру і 3 ст. л. борошна.

Коли розчин почне бродити, влити його у посуд з борошном, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. Місити до появи пухирців, тоді влити розтоплене масло і знову добре перемісити, аби тісто його увібрало.

Додати промиті родзинки, цедру, вимісити, накрити і поставити, щоб підійшло.

Коли тісто збільшиться вдвоє, викласти у форми, змащені маслом, заповнивши їх на третину і поставити, щоб підійшло.

Коли форма наповниться, змастити верхівки збитим яйцем і пекти в гарячій духовці (190 – 200°С) упродовж 45 хвилин.

Пані Стефа — це псевдонім львівської кулінарної дослідниці Маріанни Душар, яка відома своєю пристрастю до галицької кухні та її традицій. Вона активно відтворює старовинні рецепти, зокрема великодні паски, і ділиться ними на своєму блозі «Пані Стефа. Тут живе галицька кухня».

Паска терта

1 пачка масла (250 гр)

1 кг муки

100 грам дріжджів

250 г цукру + кілька ложок

400 мл молока

ванільний цукор

цедра з 2 цитрин

6 жовтків

родзинки, цукати – по пів шклянки

Молоко підігріти трошечки, накришити туди дріжджі і додати 2 ложечки цукру і ложечку муки.

23 масла втерти з цукром, решту розтопити.

Продовжуючи втирати, додати по черзі 6 жовтків, втирати до однорідної пухкої маси. Сюди ж додати ванільний цукор і стерту цитринову цедру.

Вилити розчину в посуд із збитою масою і акуратно розмішати додаючи по трохи муки. Наприкінці додати родзинки і цукати, решту масла і акуратно вимішати. Накрити рушничком і поставити в тепло підійти.

Як тісто підійде – розділити на форми на 13 висоти і дати ще раз підійти. Посмарувати верх жовтком, посипати маком.

Пекти 40 хвилин в гарячій рурі при 180*.

У Галичині не було традиції покривати паски білою цукровою глазур’ю. Замість цього їх оздоблювали символічними елементами з тіста: хрестами — як знак терпіння, пташками-зозульками з складеними крильцями — на довголіття, а також косами й колосками — як побажання щедрого врожаю.