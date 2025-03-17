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Сьогодні у Франківську прощатимуться із полеглим захисником Тарасом Ціником
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Франківську прощатимуться із полеглим захисником Тарасом Ціником

Автор: Ігор Василик
17/03/2025 08:08
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Івано-Франківська громада продовжує втрачати своїх найкращих синів.

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І знову гірка звістка прийшла до Івано-Франківської громади

Про це повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ

На превеликий жаль, громада прощається з захисником. У боротьбі за Україну загинув Тарас Ціник, написав Марцінків.

У понеділок, 17 березня о 14:00 годині відбудеться прощання з Тарасом та чин похорону в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;

Захисник буде похований на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.

Співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять і шана Герою