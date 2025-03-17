США виходять із Міжнародного центру розслідування вторгнення рф в Україну, – NYT

Міністерство юстиції США проінформувало європейських чиновників про те, що Штати виходять із Міжнародного центру переслідування за злочин агресії проти України.

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Про це The New York Times розповіли джерела.

Адміністрація Джо Байдена приєдналася до цієї багатонаціональної групи у 2023 році. Рішення США про вихід є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов’язання Байдена притягнути путіна до особистої відповідальності за злочини проти України.

Група була створена з метою притягнення керівництва росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, що визначається відповідно до міжнародного права та договорів як агресія, що порушує суверенітет іншої країни і не є самообороною.

За словами джерел, очікується, що рішення буде оголошено у понеділок в електронному листі співробітникам та членам Агентства ЄС з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши до Гааги старшого прокурора Міністерства юстиції для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.