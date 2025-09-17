Стало відомо, де на Городенківщині створять індустріальний парк «ПОКУТТЯ»

Рішення про створення індустріального парку «ПОКУТТЯ» було ухвалено сьогодні на засіданні виконкому та земельної комісії.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду .
Його планують облаштувати на території колишнього цукрового заводу, щоб дати нове життя цьому місцю та зробити його осередком розвитку виробництва і нових робочих місць.
Представник компанії ТзОВ «ГЦЗ 22» Тарас Мороз ознайомив членів виконкому та депутатів із концепцією майбутнього парку та його значенням для громади.
Основні завдання індустріального парку «ПОКУТТЯ»:
- переробка місцевої сільськогосподарської продукції (зернових, овочів, фруктів);
- виробництво продуктів харчування та напоїв за стандартами ЄС;
- розвиток деревообробки й виготовлення меблів з місцевої деревини;
- залучення інвесторів у виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів;
- будівництво складів та логістичних центрів;
- впровадження інноваційних технологій, енергоефективності та «зеленого виробництва»;
- підтримка виходу місцевих підприємств на міжнародні ринки;
- формування позитивного іміджу громади як інвестиційно привабливого регіону.
Індустріальний парк дозволить зосередити виробництво у визначеній зоні, подалі від історико-культурних та відпочинкових територій. Це сприятиме розвитку інфраструктури, нових доріг і комунікацій, а головне – створенню робочих місць для людей нашої громади.