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Стало відомо ім’я та прізвище підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула в Одесі. ВІДЕО

Автор: Lilia
14/03/2025 17:36
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В Одесі правоохоронці “по гарячих слідах” затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у резонансному вбивстві активіста та волонтера Дем’яна Ганула. У квартирі, де він переховувався, знайшли зброю, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.

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Ним виявився старший лейтенант Сергій Сергійович Шалаєв 1978 року народження. Про це OBOZ.UA повідомили власні джерела.

У Службі безпеки України зазначили, що ймовірним стрільцем виявився 46-річний дезертир. Проте слідчо-оперативні заходи продовжуються для встановлення всіх обставин злочину та мотивів, зокрема версії щодо замовного характеру вбивства, а також “російського сліду”.

Повідомляється, що це місцевий житель. Правоохоронці вилучили в нього зброю та гранату.