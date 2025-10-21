Стало відомо, який термін присудили студенту, котрий вчинив смертельну ДТП на Прикарпатті

Рогатинський районний суд виніс вирок хлопцю, котрий скоїв смертельну аварію у селі Лопушня.

Внаслідок аварії один із пасажирів автомобіля загинув, а інший отримав травми середньої тяжкості, передає Правда ІФ з посиланням на вирок суду.

Аварія трапилася 13 жовтня минулого року близько 21:40. Водій автомобіля Opel Astra, студент Бурштинського енергетичного фахового коледжу, з’їхав з дороги та в’їхав у дерево. В автомобілі перебували троє пасажирів. У результаті зіткнення один із них помер у лікарні від отриманих травм, ще один – неповнолітній – отримав перелом стегнової кістки зі зміщенням.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, пояснив, що його засліпив зустрічний автомобіль, після чого він втратив керування. Хлопець викликав швидку та поліцію, щиро розкаявся і відшкодував збитки потерпілим. Потерпіла сторона просила суд суворо не карати його.

Суд визнав студента винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 286 КК України), і призначив 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом на 1 рік.

Водночас, зважаючи на позитивну характеристику, щире каяття, відсутність судимостей і прохання потерпілих, суд звільнив його від відбування покарання за ґратами, встановивши іспитовий строк один рік.

Крім того, з нього стягнули понад 12 тисяч гривень процесуальних витрат за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду.