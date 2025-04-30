Судили прикарпатця, який підбурив учасників похоронної процесії відбити військовозобов’язаних у працівників ТЦК

Тисменицький суд виніс вирок чоловіку, який у березні в селі Одаї підбурив учасників похоронної процесії відбити з автівки ТЦК військовозобов’язаних, яких везли на медкомісію з Коломиї в Івано-Франківськ.

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Як йдеться у вироку від 25 квітня, подія трапилася 9 березня 2025 року в селі Одаї, пише Бліц-Інфо.

Чоловік, керуючи автомобілем Peugeot Expert, створював аварійну ситуацію на дорозі та блокував рух транспорту, який перевозив військовозобов’язаних з Коломиї до Івано-Франківська на медичну комісію.

Після зупинки він вийшов з авто з битою в руках та погрожував військовим насильством.

Далі чоловік спровокував учасників похоронної процесії заблокувати авто. Це призвело до втечі чотирьох військовозобов’язаних.

Суд визнав дії обвинуваченого такими, що підпадають під частину 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — умисне перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

17 квітня чоловік уклав з прокуратурою угоду про винуватість, яку затвердив суд. У межах угоди чоловік визнав провину та отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але вирок замінили на випробувальний термін – 1 рік і 6 місяців.

Вирок набуде чинності після завершення встановленого процесуального строку.