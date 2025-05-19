“Тактика залякування”: Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети, – ГУР

Росія планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Управління називає це “тактикою залякування”.

“З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу “ярс”, – йдеться в повідомленні