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“Тактика залякування”: Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети, – ГУР
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Тактика залякування”: Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети, – ГУР

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 21:37
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ДІМ РІА
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Росія планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Управління називає це “тактикою залякування”.

“З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу “ярс”, – йдеться в повідомленні

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту Сободний Свєрдловскої області Росії.

Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.