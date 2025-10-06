Танки, ППО, БТРи, а також майже 1100 орків – втрати окупантів за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25, за даними Генерального штабу збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.10.25.
Втрати окупантів:
- особового складу / personnel – близько / about 1116340 (+1090) осіб / persons
- танків / tanks – 11235 (+5) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23313 (+14) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33464 (+18) од
- РСЗВ / MLRS – 1516 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1223 (+1) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 67226 (+363)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3841 (+38)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63496 (+63)
- спеціальна техніка / special equipment – 3971 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!