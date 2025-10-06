ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Танки, ППО, БТРи, а також майже 1100 орків – втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
Танки, ППО, БТРи, а також майже 1100 орків - втрати окупантів за минулу добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25, за даними Генерального штабу збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.10.25.

Втрати окупантів:

  • особового складу / personnel – близько / about 1116340 (+1090) осіб / persons
  • танків / tanks – 11235 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23313 (+14) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33464 (+18) од
  • РСЗВ / MLRS – 1516 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1223 (+1) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 67226 (+363)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3841 (+38)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63496 (+63)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3971 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати російських військ станом на 6 жовтня 2025

Джерело(а) інформації

