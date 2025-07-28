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Трамп заявив, що дає путіну «10-12 днів» для досягнення миру
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп заявив, що дає путіну «10-12 днів» для досягнення миру

Автор: Олег Мамчур
28/07/2025 23:28
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Президент США Дональд Трамп скоротив Росії термін на досягнення мирної угоди з Україною з 50 до 10-12 днів.

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Заява прозвучала під час зустрічі із британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

«Я встановлю новий термін – приблизно 10-12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня. Немає причин чекати. Спершу було 50 днів, я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», – сказав Трамп.

За його словами, у разі невиконання ультиматуму Штати будуть готові запровадити проти росії «санкції і, можливо, мита, вторинні мита».

Трамп також вкотре заявив, що росія веде «по-справжньому криваву війну» і сказав, що укладання мирної угоди було б «здоровим рішенням».

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Кремлю запровадженням мит, якщо угода про припинення вогню не буде укладена протягом 50 днів.