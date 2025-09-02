У 4 медзакладах Прикарпаття закрили пологові

У Городенківській центральній районній лікарні з 1 вересня пологове відділення реорганізували у гінекологічне. Схожі зміни відбулися раніше у ще трьох медзакладах області. Причина — замала кількість пологів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галку

Директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук розповіла, що відділення реорганізували у зв’язку з тим, що заклад не дотримується вимог Національної служби здоров’я України. У закладі кількість пологів була меншою ніж потрібно.

“Для того, щоб медзаклад мав контракт із НСЗУ на пакет “Пологи”, необхідно, аби за пів року відбулося щонайменше 200 пологів. Другий критерій — не більше ніж 25% кесаревих розтинів. На жаль, у Городенківській центральній районній лікарні не було можливості виконати ці вимоги”.

Бойчук додає, що це не проблема конкретної лікарні, а загальна тенденція, адже народжуваність падає, і щороку кількість пологів зменшується. За перше півріччя на Прикарпатті зафіксовано 3 743 пологів, тоді як торік за цей самий період було 3 949 — на 200 більше.

Лікарів звільняти не будуть, запевняє Бойчук. Вони надалі працюватимуть у реорганізованому відділені — надаватимуть гінекологічну допомогу.

Схожі зміни вже відбулися у Снятині, Яремче та Бурштині.

“На жаль, протягом року ми бачимо, що йде тенденція до зменшення кількості пологів й в інших лікарнях. Кадри збережені, тобто ніхто не звільнений, а працюють як акушери-гінекологи. Якщо ми будемо бачити тенденцію до зростання кількості пологів заклади можуть цю послугу повернути”, — повідомила Бойчук.

За словами фахівчині, загалом в області функціонує 11 медзакладів, які повністю відповідають вимогам і продовжують надавати медичну допомогу повʼязану зі пологами.