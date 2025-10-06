У боях за Україну загинув колишній начальник Галицької поліції Іван Михайлишин

На Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув Іван Михайлишин, який понад 25 років присвятив службі в органах внутрішніх справ.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

У 2020 році підполковник поліції обіймав посаду начальника Галицького відділення поліції, а в 2021 році вийшов на пенсію. Впродовж служби зарекомендував себе як відданий професії офіцер, принциповий, відповідальний та справедливий керівник.

У березні 2022 року він став на захист країни та служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 102 окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

Його шлях боротьби за свободу України обірвався 4 жовтня 2025 року — під час виконання бойового завдання в селі Нове Пологівського району.

Івану Михайлишину було 47 років… У Героя залишилася любляча дружина і донька.