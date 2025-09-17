У Брошнів-Осадській громаді скасували всі масові заходи до кінця вересня

Через почастішання російських дроново-ракетних атак у Брошнів-Осадській громаді на Івано-Франківщині ухвалили рішення скасувати всі масові заходи до 30 вересня 2025 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громади, інформує Ратуша.

Відповідне рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання 10 вересня.

«Закликаємо всіх з розумінням поставитися до тимчасових обмежень, підтримати військових і волонтерів, зберігати спокій та єдність у громаді», — йдеться у повідомленні.

Селище Брошнів-Осада розташоване за 18 км від Калуша, який цього місяця двічі атакували дронами-камікадзе Shahed та ракетами.