ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Брошнів-Осадській громаді скасували всі масові заходи до кінця вересня
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Брошнів-Осадській громаді скасували всі масові заходи до кінця вересня

Автор: Олег Мамчур
17/09/2025 16:43
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Через почастішання російських дроново-ракетних атак у Брошнів-Осадській громаді на Івано-Франківщині ухвалили рішення скасувати всі масові заходи до 30 вересня 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці громади, інформує Ратуша.

Відповідне рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання 10 вересня.

«Закликаємо всіх з розумінням поставитися до тимчасових обмежень, підтримати військових і волонтерів, зберігати спокій та єдність у громаді», — йдеться у повідомленні.

Селище Брошнів-Осада розташоване за 18 км від Калуша, який цього місяця двічі атакували дронами-камікадзе Shahed та ракетами.

СХОЖІ НОВИНИ