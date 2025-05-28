У центрі Калуша зайнявся супермаркет “Сільпо”. ФОТО

Ввечері надійшло повідомлення про те, що у центрі Калуша зайнявся супермаркет “Сільпо”.

Про це повідомляє Правда з посиланням на Інформатор.

За попередніми даними, всередині супермаркету горять щитові та, ймовірно, обладнання. Ззовні не видно ні диму, ні вогню. Але очевидці кажуть, що багато диму всередині приміщення. Персонал евакуювали.

Супермаркет мав працювати до 22:00, відповідно до графіку роботи. Тому всередині на момент загорання могли бути і працівники і покупці.