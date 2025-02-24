У ЦМКЛ вперше провели оперативне втручання по видаленню рідини біля серця

Фенестрацію перикарду (видалення рідини, яка утискала серце) вперше провели в ЦМКЛ за допомогою торакоскопічної стійки. Здійснили таке оперативне втручання пацієнтці, яка багато років страждала через накопичення випоту в перекарді (навколосерцевій сумці).

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Про це пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”.

Лікар-кардіохірург Світлана Сарапук пояснює:

«Причин такого накопичення рідини може бути дуже багато: запальні захворювання, онкологія, важка серцева недостатність та інше. Першочергово ці пацієнти підлягають консервативному лікуванню. Коли воно не дає ефекту, то здійснюємо пункцію перекарду (через прокол забираємо рідину). Втім, якщо протягом певного часу адекватної консервативної терапії (виконується декілька пункцій, але рідина знову збирається) немає ефекту, то здійснюємо фенестрацію перекарду. Суть операції полягає в тому, що в перекарді вирізається віконечко і завдяки цьому рідина, яка утворюється в перекардіальній сумці стікає в плевральний синус».

Таке оперативне втручання – це запорука того, що пацієнтці більше непотрібно буде робити пункції перекарду.

«Тому і загрози ризику пошкодження серця вже немає. Оскільки, коли рідина стікає в плевральний синус (навіть, якщо там збирається велика кількість цього випоту), то пункція плевральної порожнини є набагато простішою процедурою, аніж пункція перекарду. Це оперативне втручання також забирає ризик тампонади серця, тобто того, що ця рідина в перекарді утиснить серце занадто сильно і тим самим може призвести до раптової смерті», – говорить Світлана Сарапук.

Фенестрація перикарду здійснюється за допомогою бокової торокотомії (розріз грудної клітки з бічного доступу між ребрами).

«Через три проколи розміром 1 см за допомогою спеціальних інструментів і торакоскопу змогли під контролем камери відкрити перекард і зробити в ньому віконечко для того, щоб ця рідина стікала», – пояснює кардіохірург.

Торакоскопічна стійка використовується для багатьох оперативних втручань (до 50%) при серцевих хворобах і вимагає від кардіохірурга спеціальних вмінь та навичок. Головна мета – мінімізувати розріз грудної клітки.

«Для пацієнта це дуже добре, оскільки в такому випадку період реабілітації коротший і легший», – говорить лікар.

Вже після операції через деякий час нашій пацієнтці робили контрольне дослідження – ехокардіоскопію.