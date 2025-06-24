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У Дніпрі стрімко зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ракетного удару
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У Дніпрі стрімко зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ракетного удару

Автор: Олег Мамчур
24/06/2025 16:50
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У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару загинули дев’ять людей, понад 100 отримали поранення. Ще двоє людей загинули та 11 постраждали внаслідок атаки на місто Самар Дніпропетровської області.

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Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок атаки на Дніпро і Самар загалом загинули 11 осіб.

Спочатку керівник області зазначив, що у Дніпрі з 84 постраждалих 62 – госпіталізовані, з них семеро – у тяжкому стані.

Згідно з його словами, збільшилася кількість поранених і в Самарі. За інформацією станом на зараз, відомо про 11 цивільних. Восьмеро ушпиталені, половина – тяжкі.

Рятувальники несуть потерпілого на ношах після удару.

«У Дніпрі вже 8 загиблих. Співчуття рідним…84 людини постраждали. 62 – госпіталізовані. З них семеро – у важкому стані», – написав Лисак.

Згідно з оновленими даними ОВА, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9 осіб.

«Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню», – заявив голова ОВА.

Як відомо, ударом пошкоджено цивільну інфраструктуру – гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю. Крім того, понівечено потяг, поранені його пасажири.