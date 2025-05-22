У двох садках Коломиї відкривають ясельні групи

У Коломийській громаді з вересня відкриються дві ясельні групи в дитсадках.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Найменші мешканці Коломиї — дітки віком від 1 року — зможуть відвідувати заклади дошкільної освіти.

“Ми розуміємо потребу молодих родин: чимало батьків уже на цьому етапі стикаються з необхідністю повернутися до роботи. І далеко не завжди є можливість залишити дитину під наглядом. Саме тому ми вирішили дати родинам вибір — можливість поєднувати батьківство з професійним життям”.

У тестовому режимі ясельні групи запрацюють у двох закладах:

ЗДО №11 “Сонечко”

ЗДО №17 “Калинка”

Якщо попит буде великий — розширюватимуть проєкт і в інших садочках міста.

Уже зараз триває активна підготовка:

оновлюють інтер’єри груп;

закуповують нові меблі та дитячий посуд;

проводять навчання й обмін досвідом для вихователів — у співпраці з іншими громадами та нашими міжнародними партнерами.

Батьки, які хочуть записати дитину до ясельної групи, можуть звертатися безпосередньо до адміністрацій садочків “Сонечко” і “Калинка”. Реєстрація — через ЦНАП, як і для дітей інших вікових категорій.