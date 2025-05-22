У двох садках Коломиї відкривають ясельні групи

У Коломийській громаді з вересня відкриються дві ясельні групи в дитсадках.
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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
Найменші мешканці Коломиї — дітки віком від 1 року — зможуть відвідувати заклади дошкільної освіти.
“Ми розуміємо потребу молодих родин: чимало батьків уже на цьому етапі стикаються з необхідністю повернутися до роботи. І далеко не завжди є можливість залишити дитину під наглядом. Саме тому ми вирішили дати родинам вибір — можливість поєднувати батьківство з професійним життям”.
У тестовому режимі ясельні групи запрацюють у двох закладах:
- ЗДО №11 “Сонечко”
- ЗДО №17 “Калинка”
Якщо попит буде великий — розширюватимуть проєкт і в інших садочках міста.
Уже зараз триває активна підготовка:
- оновлюють інтер’єри груп;
- закуповують нові меблі та дитячий посуд;
- проводять навчання й обмін досвідом для вихователів — у співпраці з іншими громадами та нашими міжнародними партнерами.
Батьки, які хочуть записати дитину до ясельної групи, можуть звертатися безпосередньо до адміністрацій садочків “Сонечко” і “Калинка”. Реєстрація — через ЦНАП, як і для дітей інших вікових категорій.