У Франківську стартували підготовчі роботи до зведення сучасного центру реабілітації. ВІДЕО

В Івано-Франківську розпочали підготовчі роботи до будівництва нового багатопрофільного Регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я.

Проєкт реалізують на базі обласної клінічної лікарні, а його вартість оцінюють в 1 мільярд 268 мільйонів 447 тисяч 914 гривень, повідомляє ПІК з посиланням на пряму трансляцію очільниці області Світлани Онищук.

“Будівництво ще не стартувало, нині тривають підготовчі роботи. У бюджеті вже передбачено 100 мільйонів гривень на 2025 рік. Важливо ефективно використати ці кошти, щоб держава й надалі продовжувала фінансування. Перші 100 мільйонів ми вже отримали», — повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук”, – зазначила очільниця області Світлана Онищук.

Окрім того, з бюджету області виділили 14 мільйонів 48 тисяч 800 гривень на розробку проєктно-кошторисної документації.

“Ця документація вже на сьогодні завершена і ми маємо початок підготовчих робіт. Проєкт містить: будівництво реабілітаційного центру, надземного паркінгу, підземного укриття та готелю сімейного типу. Тому ми стартуємо”, – додала голова ОВА.

Центр планують збудувати у дві черги:

перша включає сам реабілітаційний комплекс, укриття та паркінг,

друга — готель сімейного типу та благоустрій території.

Як зазначив керівник обласної клінічної лікарні Остап Грищук, загалом очікується створення сучасного медичного простору на 100 ліжок, шість відділень, включно з відділенням реанімації, а також інфраструктуру для розміщення родин військових, які проходитимуть лікування.

Зараз на місці майбутнього реабілітаційного центру є недобудова.

“Перед існуючою будівлею добудують реабілітаційні зали, там відбуватиметься основна реабілітація. Позаду облаштують невеликий майданчик, під яким буде сучасне укриття цивільного захисту на 350 осіб. Над ним зведуть дворівневий паркінг. Це і становитиме першу чергу будівництва. Зараз ми готуємо будівельний майданчик до старту робіт. Після отримання дозволів розпочнеться повноцінне зведення”, – розповів Роман Дунич, в.о. директора Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОВА.

Будівництво планують завершити протягом 24 місяців, із яких першу чергу — за 18 місяців. Особливу увагу приділять облаштуванню сучасного укриття відповідно до нових норм.

“Це найбільший проєкт області, суспільство має знати, куди йдуть кошти. Прошу всіх спостерігати за будівництвом, будемо надавати всю інформацію”, – підсумувала голова ОВА.

До слова, зараз в області працюють 17 стаціонарних реабілітаційних центрів і відкрито 518 ліжкомісць, однак потреба у допомозі щодня зростає через кількість поранених та ветеранів.