У Франківську вручили посмертні нагороди родинам полеглих захисників України ФОТО

Сьогодні, 30 липня, у Меморіальному сквері в місті Івано-Франківську пролунав “Дзвін пам’яті” за вояками, котрі загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Представники духовенства, влади, спільно з військовими та небайдужими містянами згадали у молитві всіх полеглих зихисників України, пише Правда.іф.

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Панахида за полеглими захисниками України

Рідним захисників вручили посмертні нагороди. Всього було вручено 22 нагороди. 17 з них державні нагороди і 5 відзнак за заслуги перед Прикарпаттям.

Вручення посмертних нагород рідним захисників

За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено:

Сергія Мазуніна, Тараса Андрусишина, Юрія Криниченка, Юрія Якименка, Євгенія Шишова, Володимира Гурика, Михайла Турчака,Романа Данюка, Андрія Красія, Олександра Захарова, Богдана Мельника, Олександра Шубіна, Андрія Тишевського, Андрія Матіяша.

Комбатантським Хрестом та знаком «Честь та пам’ять» – Олега Паркулаба, Андрія Пендерецького.

Відзнакою «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно) нагороджено: Тараса Бибика, Андрія Боднарчука, Сергія Калиновського, Василя Федика, Юрія Чопика.

Кожного місяця ми збираємося, аби вшанувати світлу пам’ятьгероїв, які віддали життя за Україну. наші родини героїв потребують особливої підтримки, – зазначида голова ОВА Світлана Онищук.

Принагідно очільниця області запросила 3 серпня на Всеукраїнську прощу у Крилосі, яку очолить Блаженніший Святослав Шевчук.