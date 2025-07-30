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У Франківську вручили посмертні нагороди родинам полеглих захисників України ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську вручили посмертні нагороди родинам полеглих захисників України ФОТО

Автор: Петро Якимчук
30/07/2025 13:20
Азов
ДІМ РІА
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Сьогодні, 30 липня, у Меморіальному сквері в місті Івано-Франківську пролунав “Дзвін пам’яті” за вояками, котрі загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Представники духовенства, влади, спільно з військовими та небайдужими містянами згадали у молитві всіх полеглих зихисників України, пише Правда.іф.

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Священики проводять церемонію на відкритому повітрі.
Панахида за полеглими захисниками України

Рідним захисників вручили посмертні нагороди. Всього було вручено 22 нагороди. 17 з них державні нагороди і 5 відзнак за заслуги перед Прикарпаттям.

Церемонія з українськими прапорами і військовими
Вручення посмертних нагород рідним захисників

За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено:

Сергія Мазуніна, Тараса Андрусишина, Юрія Криниченка, Юрія Якименка, Євгенія Шишова, Володимира Гурика, Михайла Турчака,Романа Данюка, Андрія Красія, Олександра Захарова, Богдана Мельника, Олександра Шубіна, Андрія Тишевського, Андрія Матіяша.

Комбатантським Хрестом та знаком «Честь та пам’ять» – Олега Паркулаба, Андрія Пендерецького.

Відзнакою «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно) нагороджено: Тараса Бибика, Андрія Боднарчука, Сергія Калиновського, Василя Федика, Юрія Чопика.

Кожного місяця ми збираємося, аби вшанувати світлу пам’ятьгероїв, які віддали життя за Україну. наші родини героїв потребують особливої підтримки, – зазначида голова ОВА Світлана Онищук.

Група людей на вулиці в офіційному одязі.

Принагідно очільниця області запросила 3 серпня на Всеукраїнську прощу у Крилосі, яку очолить Блаженніший Святослав Шевчук.

Військовий оркестр грає, люди слухають надворі.
Військові та цивільні у парку на церемонії.
Священики моляться в парку під час служби.
Рятувальники стоять під час урочистого заходу
Група людей стоїть на вулиці під деревами.
Церковна процесія священників у традиційному одязі
Військовий з дзвоном на вшануванні пам'яті
Люди під час пам'ятного заходу на вулиці.
Церемонія вшанування героя з квітами та прапорами.
Церемонія вшанування з українськими прапорами
Жінка з дитиною та квітами, і священнослужителі
Журналісти знімають подію на вулиці
Вшанування захисника з прапорами України.
Жінка з квітами на пам'ятній церемонії в Україні.
Церемонія з українськими прапорами на вулиці
Церемонія вшанування пам'яті з участю військових та квітами.
Церемонія вручення нагороди жінці на вулиці
Жінка з трояндою на церемонії вшанування
Церемонія з військовими в Україні, на фоні прапори.
Люди на заході з гвоздикою і прапорами.
Церемонія вручення нагород на вулиці, люди навколо.
Церемонія вшанування, люди з квітами, прапори України
Люди на церемонії вшанування пам’яті героїв.
Церемонія з прапорами на вулиці, люди йдуть.
Люди зібралися на церемонію в парку.
Жінки стоять, поклавши руку на серце.
Група людей стоїть під відкритим небом на заході.
Вшанування пам'яті загиблих, люди з квітами.
Військовий оркестр грає на відкритому повітрі.