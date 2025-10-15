У Франківську зіштовхнулися тролейбус і легковик: рух у напрямку центру ускладнено

У ранковий час 15 жовтня в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та легкового автомобіля.

Як повідомляють очевидці, аварія трапилася близько 8:15 на вулиці Галицька — на підйомі на Пасічнянський міст.

Через зіткнення рух транспорту в напрямку центральної частини міста значно ускладнено: обидві смуги перекриті.

У зв’язку з ДТП тролейбуси №3, 5 та 6 тимчасово змінюють маршрут — вони розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на Пасічну.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На місці працюють правоохоронці та комунальні служби. Причини аварії з’ясовуються.