У Франківську зіштовхнулися тролейбус і легковик: рух у напрямку центру ускладнено

У ранковий час 15 жовтня в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та легкового автомобіля.
Як повідомляють очевидці, аварія трапилася близько 8:15 на вулиці Галицька — на підйомі на Пасічнянський міст.
Через зіткнення рух транспорту в напрямку центральної частини міста значно ускладнено: обидві смуги перекриті.
У зв’язку з ДТП тролейбуси №3, 5 та 6 тимчасово змінюють маршрут — вони розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на Пасічну.
На місці працюють правоохоронці та комунальні служби. Причини аварії з’ясовуються.