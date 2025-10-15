ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську зіштовхнулися тролейбус і легковик: рух у напрямку центру ускладнено

Автор: Олег Мамчур
Білий автомобіль зіткнувся з тролейбусом у місті
У ранковий час 15 жовтня в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та легкового автомобіля.

Як повідомляють очевидці, аварія трапилася близько 8:15 на вулиці Галицька — на підйомі на Пасічнянський міст.

Через зіткнення рух транспорту в напрямку центральної частини міста значно ускладнено: обидві смуги перекриті.

Вулиця Івано-Франківська з автомобілями та будинками

У зв’язку з ДТП тролейбуси №3, 5 та 6 тимчасово змінюють маршрут — вони розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на Пасічну.

На місці працюють правоохоронці та комунальні служби. Причини аварії з’ясовуються.

