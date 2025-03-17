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У Франківську презентували фільм «Любарт 2024»
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську презентували фільм «Любарт 2024»

Автор: Олег Мамчур
17/03/2025 23:11
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У місті презентували документальний фільм «Любарт 2024». 

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Ця стрічка про боротьбу, перемоги і втрати 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов». Про війну в житті та життя на війні, пише Західний кур’єр. 

“Побачити війну очима оборонців. Дякую Олександру Аронцю та усім, хто працював над створенням фільму. І дякую учням та студентам, які прийшли сьогодні. Адже бачимо, наскільки важливе і потрібне зараз військово-патріотичне виховання”, – написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.