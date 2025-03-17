У Франківську презентували фільм «Любарт 2024»

У місті презентували документальний фільм «Любарт 2024».

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Ця стрічка про боротьбу, перемоги і втрати 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов». Про війну в житті та життя на війні, пише Західний кур’єр.