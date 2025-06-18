У Франківську пройде благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана

В Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт українського ретро для збору коштів на лікування хворого на м’язову дистрофію Дюшена Максима Цуцмана.

Культурний простір “Промприлад.Реновація” стане місцем проведення особливого музичного заходу просто неба, присвяченого збору коштів на медичну допомогу дитині з рідкісним генетичним захворюванням.

У культурному просторі “Промприлад.Реновація” в Івано-Франківську 26 червня о 20:00 відбудеться благодійний концерт українського ретро просто неба, організований з метою збору коштів на лікування Максима Цуцмана, у якого діагностовано рідкісне генетичне захворювання – м’язову дистрофію Дюшена, що вимагає постійного медичного супроводу та дорогостоящого лікування.

Організатори заходу планують створити особливу атмосферу поєднання музичного мистецтва минулого століття з сучасною благодійною місією, що дозволить поєднати культурний відпочинок глядачів із реальною допомогою дитині, яка потребує невідкладної медичної підтримки.

Концертна програма включатиме виконання ніжної української ретро-музики, яка має на меті створити душевну атмосферу та перенести слухачів у теплі спогади минулого століття, водночас нагадуючи про важливість людської солідарності та взаємодопомоги в сучасних умовах.

Окрім музичної частини, організатори передбачили проведення розіграшу благодійних лотів, що дозволить учасникам заходу не лише насолодитися культурною програмою, але й отримати пам’ятні подарунки, водночас долучившись до благородної справи збору коштів на лікування хворої дитини.

“Цей концерт ми присвячуємо збору коштів на лікування Максима Цуцмана, у якого діагноз — м’язова дистрофія Дюшена”, – організатори благодійного концерту.

Участь у благодійному заході передбачає мінімальний донат від 200 гривень, при цьому організатори наголошують, що абсолютно всі зібрані під час концерту кошти будуть спрямовані виключно на лікування Максима Цуцмана, без вирахування організаційних витрат чи інших супутніх видатків. Формат заходу просто неба у дворі культурного простору “Промприлад.Реновація” дозволить створити неформальну та душевну атмосферу, що сприятиме більш тісному спілкуванню між учасниками та організаторами, а також підкреслить особливий характер благодійної акції.

“Кожен ваш донат — це крок до життя, про яке мріє Максимко”, – організатори благодійного концерту.

М’язова дистрофія Дюшена є одним із найтяжчих генетичних захворювань, що вражає переважно хлопчиків та характеризується прогресуючою слабкістю і дегенерацією скелетних м’язів, що вимагає постійного медичного нагляду, спеціалізованого лікування та реабілітаційних заходів, вартість яких часто перевищує фінансові можливості сімей. Організатори концерту закликають громадськість Івано-Франківська та гостей міста долучитися до благодійної акції, підкреслюючи, що спільними зусиллями можна досягти значно більшого результату в допомозі тим, хто її найбільше потребує.

Захід розпочнеться о 20:00 у дворі культурного простору “Промприлад.Реновація” і триватиме протягом вечора, даруючи відвідувачам можливість не лише насолодитися якісною українською ретро-музикою під відкритим небом, але й стати частиною важливої благодійної місії, спрямованої на підтримку конкретної дитини та її родини в боротьбі з тяжким захворюванням, що вимагає негайного втручання медичних фахівців та фінансової підтримки громади.