У Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
У Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати окупантів за минулу добу
Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 21.10.25, передає Правда ІФ

Втрати ворога:

  • особового складу / personnel – близько 1 132 200 (+1 130) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 278 (+8) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 436 (+37) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 33 902 (+23) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 524 (+0) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 229 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 72 600 (+235) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 864 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 026 (+134) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 980 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Орієнтовні втрати противника станом на жовтень 2025
Втрати ворога 21 жовтня 2025 рік

