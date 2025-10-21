У Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати окупантів за минулу добу

Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 21.10.25, передає Правда ІФ
Втрати ворога:
- особового складу / personnel – близько 1 132 200 (+1 130) осіб / persons
- танків / tanks – 11 278 (+8) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 436 (+37) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 33 902 (+23) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 524 (+0) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 229 (+0) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 72 600 (+235) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 864 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 026 (+134) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 3 980 (+0) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.