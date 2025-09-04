У Городенці водія вантажівки оштрафували за вибух колеса на трасі



Городенський районний суд визнав водія вантажівки DAF винним в аварії, що сталася влітку 2025 року. Водій керував автомобілем із причепом, у якого на ходу загорілося і вибухнуло колесо. Уламки пошкодили лобове скло та кузов легкового автомобіля Skoda Rapid, що рухався поруч.

Суд оштрафував водія на 850 гривень, а також зобов’язав сплатити 605 гривень 60 копійок судового збору, йдеться у постанові від 26 серпня, пише Бліц-Інфо.

Захист водія намагався довести, що той не винен, оскільки не міг передбачити поломку, а за технічний стан вантажівки відповідає її власник.

Однак суд відхилив ці аргументи, посилаючись на правила дорожнього руху, згідно з якими кожен водій зобов’язаний перевіряти технічну справність свого транспорту перед поїздкою.

Суд дійшов висновку, що саме через недогляд водія і сталася аварія, тому і відповідальність за неї несе він.