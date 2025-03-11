У ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області підписали меморандум про реабілітацію захисників

Міжвідомча ініціатива спрямована на реабілітацію військовослужбовців МВС, зокрема рятувальників, прикордонників та поліцейських, за допомогою водних видів спорту.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Документ про партнерство підписали директор Департаменту соціального захисту МВС України Інесса Платонова та начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько. Окрім того, до співпраці долучилися представники Військової частини 1241 НГУ в області, Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України», фахівці відомчого медичного закладу МВС України в області, первинної профспілкової організації обласної поліції та Громадської організації «РЕ: ТЕКСТИЛЬ ГРУП» Ініціатива «ветеранцивільні Петрос».

“Цей проєкт – це не просто допомога, це наша подяка Героям, які віддали своє здоров’я за Україну. Ми прагнемо створити умови для їхнього повноцінного повернення до життя, а плавання – найкращий вид спортивного адаптування.”, – розповіла директорка Департаменту соціального захисту МВС України Інесса Платонова.

Опісля присутні оглянули басейн, де проходитимуть тренуватимуться поранені захисники-правоохоронці.

В рамках проєкту бійці можуть безкоштовно відвідувати заняття під керівництвом професійних тренерів.

Наразі реабілітація та тренування за допомогою водних видів спорту доступна у трьох басейнах Києва, на Рівненщині та Львівщині. Уже тренується більше 200 правоохоронців- захисників. Прикарпаття стало четвертою областю, яка долучилась до проєкту «МВС Незламні». Надалі спортивна ініціатива машстабуватиметься по всій країні.