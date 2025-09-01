У Калуші облаштували місце для збереження шевронів зниклих безвісти захисників. ФОТО

На Алеї Віри і Надії у Калуші встановили конструкцію для збереження шевронів захисників, які зникли безвісти чи перебувають у полоні.
Про це повідомляє очільник міста Калуш Андрій Найда, пише Правда.
Авторкою та реалізаторкою ідеї є Христина Грималюк – донька зниклого безвісти захисника Сергія Уляка.
«Ідея створити цей простір з’явилася випадково, але він уже став символом пам’яті та надії. Кожен охочий може розмістити шеврон з іменем свого рідного чи близького – місце відкрите для всіх», – каже Христина Грималюк.
“Дякуємо Христині Грималюк за ініціативу та нагадування, що пам’ять і віра об’єднують громаду та допомагають триматися навіть у найважчі часи. Разом ми чекаємо і віримо в повернення кожного Героя! Калуш пам’ятає. Калуш підтримує”, – зазначив Калуський міський голова Андрій Найда.
Нагадаємо, 31 травня, у Калуші відкрили Алею віри та надії, аби вшанувати мужність і жертовність українців, які зникли безвісти чи перебувають у полоні. Алея розмістилася на бульварі Незалежності.
«Це алея незламних, які пішли боронити Україну і досі не повернулися додому. Ми не знаємо, де вони зараз, але знаємо: вони не забуті. Кожен погляд, зафіксований на фото, — це історія мужності, жертовності та безмежної любові до рідної землі. Цей простір — символ того, що ми пам’ятаємо. Що ми чекаємо. Що ми віримо. Над кожним портретом — небо, а в кожному серці — надія: на повернення, на зустріч, на перемогу», — йшлося у дописі Андрія Найди.