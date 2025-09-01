У Калуші облаштували місце для збереження шевронів зниклих безвісти захисників. ФОТО

На Алеї Віри і Надії у Калуші встановили конструкцію для збереження шевронів захисників, які зникли безвісти чи перебувають у полоні.

Про це повідомляє очільник міста Калуш Андрій Найда, пише Правда.

Авторкою та реалізаторкою ідеї є Христина Грималюк – донька зниклого безвісти захисника Сергія Уляка.

«Ідея створити цей простір з’явилася випадково, але він уже став символом пам’яті та надії. Кожен охочий може розмістити шеврон з іменем свого рідного чи близького – місце відкрите для всіх», – каже Христина Грималюк.

“Дякуємо Христині Грималюк за ініціативу та нагадування, що пам’ять і віра об’єднують громаду та допомагають триматися навіть у найважчі часи. Разом ми чекаємо і віримо в повернення кожного Героя! Калуш пам’ятає. Калуш підтримує”, – зазначив Калуський міський голова Андрій Найда.

Нагадаємо, 31 травня, у Калуші відкрили Алею віри та надії, аби вшанувати мужність і жертовність українців, які зникли безвісти чи перебувають у полоні. Алея розмістилася на бульварі Незалежності.