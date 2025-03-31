У Карпатах рятувальники надавали допомогу туристці зі Львова

Вчора до рятувальників надійшло повідомлення від мешканця Львова.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Його родичка спускаючись із гори Кукул поблизу селища Ворохта, травмувала нижню кінцівку та не могла самостійно рухатися.

На допомогу вирушили Ворохтянські гірські рятувальники, які встановили місце знаходження туристки. Прибувши до місця події, надали першу домедичну допомогу постраждалій 57-річній громадянці, та на ношах транспортували до підніжжя гори.