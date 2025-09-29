У Карпатах випав сніг. ФОТО

Вранці 29 вересня у Карпатах випав сніг. На найвищому гірському масиві України Чорногорі стовпчик термометра опустилися до 3° морозу.
Про це у Facebook повідомив працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак.
“На Чорногорі притрусило снігом, відчутно похолодало. Стовпчик термометра — 3° морозу. Холодний, східного напрямку вітер — 8-9 метрів за секунду”, — написав Фіцак.