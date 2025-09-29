ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Карпатах випав сніг. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 08:30
Вранці 29 вересня у Карпатах випав сніг. На найвищому гірському масиві України Чорногорі стовпчик термометра опустилися до 3° морозу.

Про це у Facebook повідомив працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак.

“На Чорногорі притрусило снігом, відчутно похолодало. Стовпчик термометра — 3° морозу. Холодний, східного напрямку вітер — 8-9 метрів за секунду”, — написав Фіцак.

