У Карпатах випав сніг. ФОТО

Вранці 29 вересня у Карпатах випав сніг. На найвищому гірському масиві України Чорногорі стовпчик термометра опустилися до 3° морозу.

Про це у Facebook повідомив працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак.