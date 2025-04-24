У кінопрокат повертаються оновлені “Тіні забутих предків” Параджанова

Повертається на великий екран легендарна історія “Тіні забутих предків”.

29 травня — особлива дата для всіх, хто любить українське кіно. У широкий прокат повертається стрічка, з якої почалося українське поетичне кіно. Шедевр Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» — знову на великому екрані в оновленій версії, пише УП.

“Це не просто фільм. Це кіно, що змінило хід нашої культури. Картина, яку цитують у світі як візуальне одкровення. Справжній скарб кіностудії імені Олександра Довженка — збережений, відреставрований, і тепер знову відкритий для нового покоління глядачів. Це треба дивитися не вдома, не на екрані телефона.

Це — для великого екрану.

Для темної зали, де кожен звук, кожен колір, кожен рух стає чистим мистецтвом” . – йдеться у дописі.

«Тіні забутих предків» — це Карпати, що дихають. Це магія світла і тіні. Це пульс української землі, який чуєш у кожному кадрі. Це фільм, створений, щоби дивитися його в кінотеатрі — у повному зосередженні, у співпереживанні, у пошані.

Кіностудія Довженка з гордістю повертає на великий екран один із найвеличніших творів в історії українського та світового кіно.

Запрошуємо вас пережити цю історію знову — або вперше. Саме так, як її було задумано. У кіно. Дистрибʼютор картини – «Kinomania Film Distribution».

Прокат стартує 29 травня.