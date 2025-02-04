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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Клубівцях нетверезий водій “Mazda” з’їхав у кювет та перекинувся на дах

Автор: Lilia
04/02/2025 13:17
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Нетверезий керманич вчинив автопригоду у селі Клубівцях Тисменицької громади, в якій травмовано двох пасажирів.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 3 лютого близько 18 години у селі Клубівці, що у Тисменицькій громаді.

Відомо, що 37-річний мешканець обласного центру, керуючи автомобілем «Mazda», не врахував дорожню обстановку на заокругленій ділянці дороги та з’їхав у кювет. Опісля, траспортний засіб перекинувся. В результаті автопригоди до місцевої лікарні доставлені пасажири автомобіля. Йдеться про мешканців Тлумача, 1968 та 1990 років народження.

Поліцейські перевірили керманича на стан сп’яніння. Результат позитивний – 1,74 проміле алкоголю в крові. 

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху:

“Не виконуйте на дорозі ризикованих маневрів, а напрямок руху змінюйте лише переконавшись, що це буде безпечно. У жодному випадку не сідайте за кермо напідпитку!

Керуйте відповідально та не наражайте на небезпеку інших учасників дорожнього руху”. 