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У Коломиї закупили 30 «Мавіків» для потреб ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї закупили 30 «Мавіків» для потреб ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
01/04/2025 18:12
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Коломийська міськрада обрала постачальника 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal).

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Договір підписали з ТОВ «Інкас Юа» (м.Київ). Загальна вартість техніки становить 5,9 млн. гривень, пише Галичина.

Планується, що поставка відбудеться до 1 квітня 2025 року.

За даними Youcontrol, власником ТОВ «Інкас Юа» є житель Канади Євген Герштейн.