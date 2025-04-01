У Коломиї закупили 30 «Мавіків» для потреб ЗСУ

Коломийська міськрада обрала постачальника 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal).
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Договір підписали з ТОВ «Інкас Юа» (м.Київ). Загальна вартість техніки становить 5,9 млн. гривень, пише Галичина.
Планується, що поставка відбудеться до 1 квітня 2025 року.
За даними Youcontrol, власником ТОВ «Інкас Юа» є житель Канади Євген Герштейн.