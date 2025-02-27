У Маріямполі хочуть зберегти старовинну замкову арку

В’їзну арку замку Яблоновських XVIII століття у Маріямполі пропонують законсервувати, а також міркують щодо створення відпочинкового простору неподалік. Над проєктом збереження пам’ятки працюють викладачі та студенти Університету Короля Данила, інформує Правда.іф.

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Концептуальний проєкт облаштування території поруч із руїнами замку вже розробили студенти. Йдеться про впорядкування площі та створення оглядового майданчика у наріжній частині бастіону. Та ключова мета наразі – зберегти саму арку у теперішньому стані. Проєкт її консервації виготовили викладачі. Перед цим об’єкт ретельно вивчили, використовуючи, зокрема, 3D-сканування.

«Ми виробили методологію: видаляємо залишки старої штукатурки, чистимо шви, просочуємо протигрибковими засобами, ґрунтуємо і зміцнюємо основу. Маємо виготовити спеціальну рецептуру реставраційного розчину, який не може бути міцніший за саме мурування, бо інакше цегла почне відлущуватися, – розповідає доцент кафедри архітектури та будівництва УКД Андрій Савчук. – Далі – захист контуру стіни від природних кліматичних впливів шляхом доповнення втрат кладки та виготовлення накриття. Якщо зараз не почати роботи, пройде ще 10-20 років, і вона почне руйнуватися. Тому, щоб не допустити подальших втрат, потрібна консервація».

У збереженні об’єкта зацікавлена і громада – нещодавно територію біля в’їзної брами розчистили та прибрали. І в перспективі це місце може стати ще одним туристичним магнітом для Маріямполя.