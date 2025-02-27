У Маріямполі хочуть зберегти старовинну замкову арку

В’їзну арку замку Яблоновських XVIII століття у Маріямполі пропонують законсервувати, а також міркують щодо створення відпочинкового простору неподалік. Над проєктом збереження пам’ятки працюють викладачі та студенти Університету Короля Данила, інформує Правда.іф.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Концептуальний проєкт облаштування території поруч із руїнами замку вже розробили студенти. Йдеться про впорядкування площі та створення оглядового майданчика у наріжній частині бастіону. Та ключова мета наразі – зберегти саму арку у теперішньому стані. Проєкт її консервації виготовили викладачі. Перед цим об’єкт ретельно вивчили, використовуючи, зокрема, 3D-сканування.
«Ми виробили методологію: видаляємо залишки старої штукатурки, чистимо шви, просочуємо протигрибковими засобами, ґрунтуємо і зміцнюємо основу. Маємо виготовити спеціальну рецептуру реставраційного розчину, який не може бути міцніший за саме мурування, бо інакше цегла почне відлущуватися, – розповідає доцент кафедри архітектури та будівництва УКД Андрій Савчук. – Далі – захист контуру стіни від природних кліматичних впливів шляхом доповнення втрат кладки та виготовлення накриття. Якщо зараз не почати роботи, пройде ще 10-20 років, і вона почне руйнуватися. Тому, щоб не допустити подальших втрат, потрібна консервація».
У збереженні об’єкта зацікавлена і громада – нещодавно територію біля в’їзної брами розчистили та прибрали. І в перспективі це місце може стати ще одним туристичним магнітом для Маріямполя.