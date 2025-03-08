У Надвірній зупинятимуть рух під час хвилини пам’яті

Відтепер щоранку о 9 годині під час загально-національної хвилини мовчання у пам’ять за всіма загиблими в російсько-українській війні на центральних вулицях Надвірної також будуть зупитяти рух. Таку акцію перейняли від Івано-Франківська.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Надвірнянську міську раду.
“На території Надвірнянської міської територіальної громади з червня 2022 року щодня о 9:00 год з гучномовців лунає хвилина мовчання.
Від сьогодні Надвірнянською міською радою видано розпорядження щодо гідного вшанування пам’яті полеглих захисників та цивільних українців під час російської збройної агресії.
Також Надвірнянська міська рада звернулася до Національної поліції, щодо забезпечення зупинки руху транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання на території Надвірнянської громади.
Тож закликаємо усіх водіїв, пішоходів та бізнес зупинитися та долучитися до хвилини пам’яті за загиблими захисниками!
Шануймо наших Героїв і всіх тих, хто віддав найцінніше за нашу волю і свободу – своє життя в кровопролитній жорстокій цинічній війні”, – йдеться у повідомленні.