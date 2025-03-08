У Надвірній зупинятимуть рух під час хвилини пам’яті

Відтепер щоранку о 9 годині під час загально-національної хвилини мовчання у пам’ять за всіма загиблими в російсько-українській війні на центральних вулицях Надвірної також будуть зупитяти рух. Таку акцію перейняли від Івано-Франківська.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Надвірнянську міську раду.